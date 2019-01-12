Скачать
Суббота, 12.01.2019
Взрыв в Париже: четверо погибших, десятки пострадавших
Взрыв в Париже: четверо погибших, десятки пострадавших
В одной из областей сняли ограничения на движение транспорта
В одной из областей сняли ограничения на движение транспорта
Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе 12.01.2019
Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе
Старый Новый Год 2019: обряды и заговоры
Старый Новый Год 2019: обряды и заговоры

Группа американских военных кораблей направляется к Сирии

Группа американских военных кораблей направляется к Сирии
16:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Американское командование направило к берегам Сирии группу военных кораблей.

США отправили в сторону Сирии сухопутные войска и группу кораблей ВМС, чтобы помочь вывести из страны своих военнослужащих.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, военные суда направлены в регион для подстраховки войск в "уязвимый момент", передает kommersant.

Группу ВМС возглавляет десантный корабль США Kearsarge, на борту которого находятся сотни морских пехотинцев, вертолеты и самолеты.

Западная коалиция объявила о выводе войск из Сирии

Как сообщалось, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Изначально предполагалось, что 2 тыс. военных могут быть выведены в течение 30 дней. Позже The New York Times сообщила, что американский президент согласился продлить срок вывода войск до четырех месяцев. Сам Трамп назвать конкретные сроки отказался.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, США, ВМС США, Американские корабли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 января 2019: все знаки Зодиака
02 ПриватБанк приостановит операции с картами
03 Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019
04 С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Наталье
05 Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Стало известно, какие ценности пропали из Киево-Печерской лавры
Стало известно, какие ценности пропали из Киево-Печерской лавры
ПриватБанк приостановит операции с картами
ПриватБанк приостановит операции с картами
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь