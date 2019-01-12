Группа американских военных кораблей направляется к Сирии

Новости мира: Американское командование направило к берегам Сирии группу военных кораблей.

США отправили в сторону Сирии сухопутные войска и группу кораблей ВМС, чтобы помочь вывести из страны своих военнослужащих.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, военные суда направлены в регион для подстраховки войск в "уязвимый момент", передает kommersant.

Группу ВМС возглавляет десантный корабль США Kearsarge, на борту которого находятся сотни морских пехотинцев, вертолеты и самолеты.

Как сообщалось, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Изначально предполагалось, что 2 тыс. военных могут быть выведены в течение 30 дней. Позже The New York Times сообщила, что американский президент согласился продлить срок вывода войск до четырех месяцев. Сам Трамп назвать конкретные сроки отказался.