В Афганистане боевики атаковали полицейский участок: есть жертвы

Новости мира: В Афганистане в городе Герат боевики на полицейском участке убили пятерых человек.

В городе Афганистана Герат на полицейском участке убили пятерых человек. Об этом сообщает CNN.

"Жертвами являются трое полицейских и два мирных жителей, среди которых ребенок", - говорится в сообщении.

Еще четыре человека получили ранения, их доставили в больницу.

Пока никто не взял ответственность за нападение.

Напомним, ранее террористы организации "Талибан" совершили нападение на посты безопасности на западе Афганистана, убив 21 сотрудника полиции и проправительственных ополченцев. В частности, 14 полицейских и семь членов проправительственных ополченцев были убиты, девять получили ранения.

1 января текущего года на севере Афганистана террористы организации "Талибан" совершили одновременно три нападения на позиции правоохранителей, что привело к гибели полицейских. Нападение было сосредоточено в районе нефтяных скважин и транспортных средств около провинции Сар-Пол. Такими действиями "Талибан" пытался продемонстрировать свою власть и подорвать контроль правительства в мирных переговорах.