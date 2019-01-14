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В здании МИД Израиля распылили слезоточивый газ

В здании МИД Израиля распылили слезоточивый газ
01:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: В здании МИД Израиля взорвалась граната, есть пострадавшие.

В результате взрыва газовой гранаты в помещении Министерства иностранных дел Израиля, что находится в Иерусалиме, пострадали 3 человека. Об этом сообщает израильское издание Ynet, передает УНН.

"Один из сотрудников министерства вытащил предохранитель гранаты, думая, что она ненастоящая. В результате таких действий произошел взрыв. Запах слезоточивого газа распространился по всему МИД через отверстия кондиционера, пока офисные работники не выключили центральную систему кондиционирования в здании. От слезоточивого газа пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху признал атаки израильских военных на объекты Ирана и Хезболлы в сирийской столице Дамаске.

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Израиль, Иерусалим, Граната, Слезоточивый газ, МИД Израиля.
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