В здании МИД Израиля распылили слезоточивый газ

Новости мира: В здании МИД Израиля взорвалась граната, есть пострадавшие.

В результате взрыва газовой гранаты в помещении Министерства иностранных дел Израиля, что находится в Иерусалиме, пострадали 3 человека. Об этом сообщает израильское издание Ynet, передает УНН.

"Один из сотрудников министерства вытащил предохранитель гранаты, думая, что она ненастоящая. В результате таких действий произошел взрыв. Запах слезоточивого газа распространился по всему МИД через отверстия кондиционера, пока офисные работники не выключили центральную систему кондиционирования в здании. От слезоточивого газа пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху признал атаки израильских военных на объекты Ирана и Хезболлы в сирийской столице Дамаске.