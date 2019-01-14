Под Тегераном разбился грузовой Boeing, много погибших

Новости мира: В жилом районе пригорода Тегерана разбился грузовой самолет Boeing 707, на данный момент известно о 10 погибших.

В окрестностях иранской столицы Тегерана разбился грузовой Boeing 707, который летел из кыргызского Бишкека. Об этом сообщает Fars News Agency.

Катастрофу потерпел самолет, эксплуатируемый авиакомпанией Кыргызстана Kyrgyzstan Airlines. Об этом передает агентство Mehr. Лайнер потерпел крушение при посадке в аэропорту Фатх, расположенном в городе Карадж, провинция Альборз, что в 40 км к западу от столицы Тегерана.

Источники, знакомые с первоначальным отчетом о катастрофе, сообщили, что самолет вылетел из Бишкека в направлении международного аэропорта Карадж Паям, однако по ошибке попытался приземлиться в Фатх Эйрпорт.

Более того, командир судна не справился с управлением, и лайнер в итоге очутился в жилом районе.

Ранее сообщалось, что обнаружен речевой самописец самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося в Яванском море в октябре 2018 года. На борту находились 189 человек, включая троих детей. Никто не выжил.