Асад усложнил жизнь дипломатам ЕС, отменив спецвизы

Новости мира: Лидер Сирии Башар Асад отменил специальные визы для послов Европейского Союза.

Президент Сирии Башар Асад отменил специальные визы для дипломатов Европейского Союза и чиновников, которые регулярно путешествуют между Бейрутом и Дамаском, усложнив усилия по распределению помощи жертвам гражданской войны.

Об этом Reuters сказали три высокопоставленных дипломата ЕС.

С начала конфликта в Сирии в 2011 году ЕС использовал ливанскую столицу, ближайший крупный город, как свою дипломатическую базу, закрыв большинство посольств в Дамаске в знак протеста против расправы Асада с оппозицией.

Но специальное разрешение на использование многоразовых сирийских виз для доступа в Дамаск было отменено в начале января без объяснения со стороны сирийского правительства, сообщили дипломаты ЕС, а это значит, что персонал должен подавать заявки на одноразовые визы каждый раз, когда они хотят путешествовать.

Дипломаты ЕС, говорившие на условиях анонимности, сказали, что считают, что это попытка заставить европейские правительства и блок снова открыть посольства в Дамаске, поскольку сирийская армия, поддержанная российскими и иранскими войсками, возвращает контроль над большинством страны.

"Это серьезная проблема для гуманитарной помощи ЕС", - сказал один дипломат Евросоюза. "Это мера, которая затрагивает дипломатов и сотрудников европейских правительственных посольств и институтов Европейского Союза".

После более чем семи лет разрушительной войны по привлечению иностранных государств Европейская комиссия выделила почти 800 млн евро на продукты питания, лекарства и приют для сирийцев внутри страны.

В Еврокомиссии пока не оценивают влияние запрета, но говорят, что делают "все от нас зависящее, чтобы принять соответствующие меры для минимизации любого воздействия на оказание гуманитарной помощи ЕС внутри Сирии".