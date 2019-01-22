Скачать
Вторник, 22.01.2019
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Нацкомиссия о январских платежах за газ: Подлежат оплате
Нацкомиссия о январских платежах за газ: Подлежат оплате
Джошуа рассказал, чему научился у Владимира Кличко
Джошуа рассказал, чему научился у Владимира Кличко
TAYANNA: Я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение
TAYANNA: Я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение

Асад усложнил жизнь дипломатам ЕС, отменив спецвизы

Асад усложнил жизнь дипломатам ЕС, отменив спецвизы
15:10 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости мира: Лидер Сирии Башар Асад отменил специальные визы для послов Европейского Союза.

Президент Сирии Башар Асад отменил специальные визы для дипломатов Европейского Союза и чиновников, которые регулярно путешествуют между Бейрутом и Дамаском, усложнив усилия по распределению помощи жертвам гражданской войны.

Об этом Reuters сказали три высокопоставленных дипломата ЕС.

С начала конфликта в Сирии в 2011 году ЕС использовал ливанскую столицу, ближайший крупный город, как свою дипломатическую базу, закрыв большинство посольств в Дамаске в знак протеста против расправы Асада с оппозицией.

Но специальное разрешение на использование многоразовых сирийских виз для доступа в Дамаск было отменено в начале января без объяснения со стороны сирийского правительства, сообщили дипломаты ЕС, а это значит, что персонал должен подавать заявки на одноразовые визы каждый раз, когда они хотят путешествовать.

Асад разрешил Ираку вести боевые действия против ИГИЛ на территории Сирии

Дипломаты ЕС, говорившие на условиях анонимности, сказали, что считают, что это попытка заставить европейские правительства и блок снова открыть посольства в Дамаске, поскольку сирийская армия, поддержанная российскими и иранскими войсками, возвращает контроль над большинством страны.

"Это серьезная проблема для гуманитарной помощи ЕС", - сказал один дипломат Евросоюза. "Это мера, которая затрагивает дипломатов и сотрудников европейских правительственных посольств и институтов Европейского Союза".

После более чем семи лет разрушительной войны по привлечению иностранных государств Европейская комиссия выделила почти 800 млн евро на продукты питания, лекарства и приют для сирийцев внутри страны.

В Еврокомиссии пока не оценивают влияние запрета, но говорят, что делают "все от нас зависящее, чтобы принять соответствующие меры для минимизации любого воздействия на оказание гуманитарной помощи ЕС внутри Сирии".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, ЕС, Башар Асад, Дамаск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 января 2019: все знаки Зодиака
02 Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января
04 100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
05 Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
Погода: морозный день перед сильными снегопадами
Корь атакует: за неделю заболели 3,5 тысячи украинцев
Корь атакует: за неделю заболели 3,5 тысячи украинцев
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
Сегодня Украина празднует столетие Соборности
Татьянин день в 2019 году: когда и как праздновать
Татьянин день в 2019 году: когда и как праздновать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь