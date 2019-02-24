Сирийские рабочие подорвались в автобусе на мине

Новости мира: В Сирии автобус с рабочими подорвался на мине боевиков.

В Сирии автобус с рабочими подорвался на мине, оставленной боевиками ИГИЛ.

Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Инцидент произошел в воскресенье недалеко от города Саламия в провинции Хама. В результате взрыва погибли более 20 человек.

В то же время агентство DPA со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о не менее 18 погибших и нескольких раненых в тяжелом состоянии.

Рабочие ехали собирать трюфели в городе Саламия, когда взорвалась мина. Город находился под контролем ИГИЛ до того, как сирийское правительство вернуло себе контроль над ним.