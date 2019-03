ИГИЛ потеряло последний бастион в Сирии

Формирование под командованием курдов сообщили о захвате населенного пункта Багуз. Представитель "Демократических сил Сирии" объявил о полном уничтожении там ИГИЛ. Об этом сообщает DW.

"Населенный пункт Багуз освобожден, одержали военную победу." Демократические силы Сирии" (SDF) объявляют о полном уничтожении так называемого халифата, ИГИЛ получило стопроцентное территориальное поражение", - сообщил в субботу, 23 марта, представитель SDF Мустафа Бали в соцсети Twitter.

В то же время другой представитель SDF в комментарии dpa подчеркнул, что освобождение Багуза еще не означает стопроцентной победы над терроризмом. Абдель Умар предупредил, что ИГИЛ может восстановиться в другой форме.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS

— Mustafa Bali (@mustefabali) 23 березня 2019 р.