ИГИЛ потеряло последний бастион в Сирии

Новости мира: США объявили об изгнании боевиков ИГИЛ из Багуза еще в пятницу, несмотря на то, что в то время бои в этом городе, по сообщениям SDF, еще продолжались.

Формирование под командованием курдов сообщили о захвате населенного пункта Багуз. Представитель "Демократических сил Сирии" объявил о полном уничтожении там ИГИЛ. Об этом сообщает DW.

"Населенный пункт Багуз освобожден, одержали военную победу." Демократические силы Сирии" (SDF) объявляют о полном уничтожении так называемого халифата, ИГИЛ получило стопроцентное территориальное поражение", - сообщил в субботу, 23 марта, представитель SDF Мустафа Бали в соцсети Twitter.

В то же время другой представитель SDF в комментарии dpa подчеркнул, что освобождение Багуза еще не означает стопроцентной победы над терроризмом. Абдель Умар предупредил, что ИГИЛ может восстановиться в другой форме.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS — Mustafa Bali (@mustefabali) 23 березня 2019 р.

США объявили об изгнании боевиков ИГИЛ из Багуза еще в пятницу, несмотря на то, что в то время бои в этом городе, по сообщениям SDF, еще продолжались. Утром 22 марта Багуз после двухдневной паузы снова подвергся обстрелу. По данным SDF, за последние два месяца анклав покинули более 60 тысяч человек, около половины которых являются сторонниками ИГИЛ, а около пяти тысяч человек - боевиками террористической группировки.

Курды обещали "скорую победу" над исламистами в Багузе еще в феврале, однако наступление несколько раз приостанавливали для эвакуации гражданских. В частности, после активного продвижения 1-2 марта на позиции исламистов отряды SDF приостановили наступление, чтобы предотвратить большое количество жертв среди гражданских. Они организовали коридор для выхода мирных жителей, в том числе жен и детей боевиков. Позже в SDF объявили о возобновлении наступления после того, как истек срок ультиматума, который предъявили боевикам-исламистам.