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В египетском городе Сохаг нашли гробницу с мумиями мышей и птиц

В египетском городе Сохаг нашли гробницу с мумиями мышей и птиц
06:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Египте нашли гробницу с мумифицированными мышами и птицами.

Археологи обнаружили мумии мышей и других животных в древнеегипетской гробнице неподалеку от города Сохаг.

"Останки мышей и других животных были уложены вокруг двух саркофагов с человеческими мумиями. Изнутри на стены гробницы нанесены изображения похоронной процессии и работающих в поле людей", - говорится в сообщении. Об этом сообщает BBC. По словам экспертов, возраст гробницы - более 2 тысяч лет.

В ней были похоронены высокопоставленный вельможа по имени Туту и его жена. Древний памятник обнаружили в октябре 2018 года благодаря охотникам за древними артефактами, которые проводили там незаконные раскопки.

В Египте обнаружили интересную находку

Злоумышленников задержали. Египетское министерство по делам древностей надеется, что находка привлечет туристов в Сохаг, находящийся в 390 км к югу от Каира. Глава высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири назвал гробницу великолепной и красочной, отметив, что это одна из самых интересных находок в этом районе за все время проведения там научных исследований.

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Египет, Мышь, Птица, Гробница.
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