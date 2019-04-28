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Глава МИД Ирана планирует официальный визит в КНДР

Глава МИД Ирана планирует официальный визит в КНДР
11:35 Сегодня Телеграф

Новости мира: Иранские СМИ проинформировали о предстоящем визите главы МИД Ирана в Северную Корею.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что посетит Северную Корею, передаёт УНН, ссылаясь на AP.

Официальное иранское информационное агентство в воскресенье процитировало Мохаммада Джавада Зарифа, который сказал, что его визит в Северную Корею сейчас планируется и дата будет объявлена в ближайшее время.

Соединенные Штаты усилили санкции против Ирана с тех пор, как президент Дональд Трамп покинул ядерное соглашение 2015 года. США ужесточили санкции в отношении Северной Кореи, чтобы попытаться убедить ее отказаться от ядерного оружия.

В декабре иранская парламентская делегация посетила Северную Корею, а в августе главный дипломат Северной Кореи Ри Йонг Хо посетил Иран.

Вчера, по итогам встречи президентов США и Японии было принято решение сохранить санкции против режима Ким Чен Ына.

Глава Белого дома Дональд Трамп по итогам встречи во Владивостоке президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что высоко оценивает заявления российского лидера.

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Северная Корея, Иран, КНДР, Джавад Зариф.
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