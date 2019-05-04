Идлиб вновь пострадал после ударов сил Асада

Новости мира: Армия Сирии подконтрольная Башару Асаду ударила по зоне деэскалации в Идлибе.

Силы режима Башара Асада и его пособники атаковали зону деэскалации Идлиб, в результате чего погибли семь мирных жителей.

Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на источники в Управлении гражданской обороны Идлиба.

"Войска режима подвергли населенные пункты интенсивным воздушным и наземным ударам", - говорится в сообщении.

Таким образом, число погибших за последние сутки достигло 22 человек.

Как сообщал, Государственный департамент США опубликовал заявление с требованием от России прекратить эскалацию в Сирии.

«США обеспокоены эскалацией насилия в Идлибе и северной Хаме. Авиаудары России и режима (Асада - ред.), продолжающиеся также нападения Хаят Тахрир аль-Шам и других групп, связанных с Аль-Каидой в Сирии, продолжают дестабилизировать регион, ухудшать уже катастрофическую гуманитарную ситуацию, ведут к десяткам смертей и ранений гражданских лиц, многие из которых - дети», - говорится в заявлении.

Авиаудары России и режима Асада в сирийских провинциях Идлиб и северная Хама дестабилизируют регион и ухудшают уже тяжелую гуманитарную ситуацию, они должны быть немедленно прекращены, ранее 30 апреля заявляли в США.