США сделали заявление касательно эскалации конфликта в сирийском Идлибе

Новости мира: США осуждают эскалацию насилия в зоне деэскалации в сирийском Идлибе из-за регулярных российских авиаударов.

Авиаудары России и режима Асада в сирийских провинциях Идлиб и северная Хама дестабилизируют регион и ухудшают уже тяжелую гуманитарную ситуацию, они должны быть немедленно прекращены.

Об этом говорится в распространенном для прессы 30 апреля заявлении Государственного департамента США, сообщает корреспондент.

«США обеспокоены эскалацией насилия в Идлибе и северной Хаме. Авиаудары России и режима (Асада - ред.), продолжающиеся также нападения Хаят Тахрир аль-Шам и других групп, связанных с Аль-Каидой в Сирии, продолжают дестабилизировать регион, ухудшать уже катастрофическую гуманитарную ситуацию, ведут к десяткам смертей и ранений гражданских лиц, многие из которых - дети », - говорится в заявлении.

Представитель Госдепа добавляет, что в результате авиаударов и нападений страдает гражданская инфраструктура, включая жилые помещения, больницы, поселения внутренне перемещенных лиц, вынужденых покинуть свои дома из-за боевых действий.

«Россия и режим (Асада - ред.) Также продолжают грубые военные нападения на гуманитарных работников, таких как волонтеры Белых шлемов, пока они пытаются спасти жертв, которые подвергаются нападениям», - добавляет он и отмечает, что «насилие должно быть остановлено».

Госдеп США напоминает, что любая эскалация насилия в северо-западной Сирии приведет к дестабилизации всего региона.

«Мы призываем все стороны, включая Россию и Сирийским режимом, соблюдать свои обязательства и воздержаться от полномасштабных военных наступлений, вернуться к режиму деэскалации в регионе, позволить неограниченный гуманитарный доступ для преодоления гуманитарной катастрофы, которую создает насилие, продолжается», - отмечают в Государственном департаменте.

ООН выразила обеспокоенность эскалацией насилия в сирийском Идлибе.

Согласно сообщениям местных СМИ, в течение последних часов в зонах деэскалации в северо-западной Сирии продолжаются авиаудары вооруженных сил России и Сирии.

Напомним, российские боевые самолеты 22 апреля нанесли около 12 авиаударов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.