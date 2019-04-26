"Белые каски" подсчитали погибших после авиаудара РФ по Сирии

Новости мира: В результате удара российских самолетов по территории двух сел в провинции Идлиб погибли трое граждан Сирии.

Волонтеры из «Белых касок» заявили о трех погибших в результате пятничного обстрела российскими военными самолетами жилых районов на севере Сирии, пишет Anadolu.

По данным неправительственной организации, удары были нанесены по селу Кафар-Твид в Идлибе и селу Тель-Хуваш в провинции Хама.

Отмечается, что российские самолеты располагались на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия.

Ранее Турция и Россия приняли соглашение по установлению в Идлибе зоны деэскалации, что запрещает в регионе любые акты агрессии.

Напомним, российские боевые самолеты 22 апреля нанесли около 12 авиаударов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

ООН выразила обеспокоенность эскалацией насилия в сирийском Идлибе.

С 18 апреля по меньшей мере 36 мирных жителей были убиты, десятки получили ранения в результате эскалации насилия в сирийской провинции Идлиб.