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В Афганистане ликвидировали одного из главарей ИГИЛ

В Афганистане ликвидировали одного из главарей ИГИЛ
07:32 Вс, 5 Май 2019 Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Боевик отвечал за деятельность ИГИЛ в северных районах страны и Центральной Азии

В ходе операции афганских спецназовцев в северной провинции Баглан был убит один из главарей боевиков ИГИЛ, говорится в заявлении МВД Афганистана.

По информации ведомства, речь идет о главаре боевиков, которого называли Муфти Узбек. Он, как сказано в сообщении, отвечал за финансирование террористической группировки ИГИЛ в Центральной Азии.

“Этот экстремист был ответственным за деятельность ИГИЛ в северных частях Афганистана, главным образом отвечал за планирование и организацию террористических атак”, — отметили в ведомстве.

Вместе с ним в ходе спецоперации были убиты по меньшей мере три других боевика ИГИЛ, добавили в МВД страны. На месте изъяты оружие и боеприпасы.

В операции спецслужб близ Дахана-э-Гори были ликвидированы еще трое радикалов, входивших в боевые отряды ИГИЛ в Афганистане.

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Напомним, в результате перестрелки в провинции Гор на западе Афганистана между боевиками движения "Талибан" и полицией погибли семь и ранения получил один полицейский.  По его словам, боевики напали на полицейский конвой в районе Кораб Лейла в провинции Гор. Движение "Талибан" сообщило о гибели в перестрелке 10 полицейских.

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Афганистан, ИГИЛ, Баглан, Муфти Узбек.
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