Конфликт между Израилем и сектором Газа: есть жертвы

В МИД Израиля заявили об одном погибшем в результате ракетных обстрелов из сектора Газы.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

"В результате атаки с израильской стороны погиб один человек, еще несколько человек получили ранения", - сказал он в видеообращении, отметив, что Израиль должным образом отвечать на обстрелы.

My take on the terror attacks from Gaza against Southern Israel ⁦@IsraelMFA⁩ pic.twitter.com/1tt1xOlLR8

— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 5 мая 2019 г.