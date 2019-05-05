Конфликт между Израилем и сектором Газа: есть жертвы

Новости мира: Израильтянин и два палестинца стали жертвами взаимных ударов Израиля и сектора Газа.

В МИД Израиля заявили об одном погибшем в результате ракетных обстрелов из сектора Газы.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

"В результате атаки с израильской стороны погиб один человек, еще несколько человек получили ранения", - сказал он в видеообращении, отметив, что Израиль должным образом отвечать на обстрелы.

My take on the terror attacks from Gaza against Southern Israel ⁦@IsraelMFA⁩ pic.twitter.com/1tt1xOlLR8 — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 5 мая 2019 г.

Как сообщается, 4 мая с территории сектора Газа по израильским поселениям было выпущено более 200 ракет. Большинство из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Кроме того, погибли двое участников движения "Исламский джихад".

Два человека получили ранения, десятки тысяч людей эвакуировали в безопасную зону. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам в секторе Газа.

ЦАХАЛ сообщил о поражении 120 целей, уничтожении подземного тоннеля и ликвидации троих человек. В операции в секторе Газа израильская армия задействовала танки и ударные вертолеты. Власти Израиля распорядились закрыть все переходы на границе с сектором Газа на неопределенное время.