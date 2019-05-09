Силы Асада продолжают наступление на зоны деэскалации в Сирии

Новости мира: В Сирии армия Асада захватывает районы в зоне деэскалации.

Армия режима Башара Асада и поддерживающие ее проиранские группировки продолжают наступать на южные районы зоны деэскалации на северо-западе Сирии.

В результате ожесточенных боев накануне ночью районы Кефренбуде и Таш Тепеси перешли под контроль армии сирийского режима.

Наступление с воздуха поддерживают ВКС России.

После захвата Кефренбуде и Таш Тепеси армия режима Асада начала наступление на район Мадик Калеси в провинции Хама.

Напомним, в течение недели из сирийских провинций Идлиб и Алеппо массово бежали более 150 тысяч человек, о чем говорят данные Управления ООН по гуманитарным вопросам.