КСИР отреагировал на авианосец США в Персидском заливе: Грозят ответным ударом

Новости мира: Иран пригрозил США ответным ударом в Персидском заливе.

Присутствие американских военных в Персидском заливе не является угрозой для Тегерана.

Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после того, как Вашингтон решил отправить в регион авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики, сообщает DW.

"Авианосец, имеющий не менее 40-50 самолетов и шесть тысяч военных, был для нас серьезной угрозой в прошлом, но сейчас угрозы превратились в возможности", - заявил сегодня глава подразделения воздушных сил КСИР Амирали Хаджизаде и добавил, что "если (американцы - Ред.) сделают шаг, мы поразим их прямо в голову".

Вместе с тем командующий КСИР Хосейн Саламе заявил во время заседания иранского парламента, что США начали психологическую войну в регионе.

"Командующий Саламе... представил анализ о том, что американцы начали психологическую войну, поскольку прибытие и выход их военных является нормальным делом", - отметил пресс-секретарь иранского парламента.

В свою очередь иранский министр иностранных дел Джавад Зариф отметил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон разрабатывал планы по выходу своей страны из ядерного соглашения с Ираном и более агрессивному отношению к нему еще до того, как занял свой пост. Зариф сослался на статью Болтона в издании National Review за 2017 год под названием "Как выйти из ядерного соглашения с Ираном".

Как известно, в ответ на обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном США отправили в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков B-52. Позже было принято решение включить еще и силы десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался от выполнения части обязательств в рамках ядерного соглашения. Ранее США вышли из этого соглашения в одностороннем порядке и ввели санкции против нефтяного и банковского секторов иранской экономики.

В ответ на нынешние действия Тегерана Вашингтон объявил также о введении санкций против металлургической и горнодобывающей отраслей Ирана.