Неподалеку от египетских пирамид прогремел взрыв: 17 пострадавших

Новости мира: 17 иностранцев пострадали в Египте при взрыве рядом с туристическим автобусом близ пирамид.

Взрыв прогремел рядом с туристическим автобусом вблизи музейного комплекса в Египте, передают в воскресенье местные СМИ.

По предварительным данным, в результате взрыва в районе Большого Египетского музея пострадали 17 человек.

Отмечается, что все пострадавшие являются иностранцами.

Информация о погибших не поступала.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct — EHA News (@eha_news) 19 мая 2019 г.

По данным телеканала Sky New Arabia, при взрыве недалеко от Большого египетского музея и пирамид в Каире пострадали не менее 14 человек.

Взрывное устройство сработало, когда туристический автобус проезжал мимо музея.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.