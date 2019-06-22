Иран предупредил США и союзников о последствиях военного удара

Новости мира: Тегеран обещает "исторический ответ" в случае удара США или их союзников.

Иран предупредил США и их союзников о серьезных последствиях в случае агрессивных действий против Тегерана.

Как заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил, бригадный генерал Абольфази Шекарчи, любой акт агрессии вызовет "исторический ответ", сообщает Радио Свобода.

"Военная ошибка со стороны врага, особенно со стороны США и их региональных союзников, будет равна поджогу пороховой бочки, на которой сидят США со своими интересами, и бросит в огонь весь регион", - сказал он агентству "Тасним", которое связано с элитным Корпусом стражей Исламской революции.

Ранее 22 июня это же агентство цитировало представителя Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави, который высоко оценил уничтожение беспилотника и заявил, что Иран никогда не позволит нарушать свою территориальную целостность и готов противостоять любым угрозам.

По сообщению полуофициального иранского агентства "Фарс", также 22 июня МИД Ирана вызвал диппредставителя Объединенных Арабских Эмиратов в связи с тем, что именно с базы в этой стране взлетел сбитый беспилотник.

Иранские чиновники усилили свою риторику после того, как накануне, 21 июня, президент США Дональд Трамп признал, что был готов приказать нанести военные удары по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника, но изменил решение в последний момент.

Как писал Трамп в Твиттере, военные были в полной готовности и до отдачи приказа оставалось 10 минут, но он отказался от этого, потому что число жертв составило бы сотни людей.

Иранская противовоздушная оборона сбила американский разведывательный беспилотный самолет Global Hawk 20 июня. Тегеран утверждает, что он находился над территорией Ирана. Вашингтон настаивает, что беспилотник был в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Перед тем США обвиняли Иран в ряде нападений на танкеры в регионе Ормузского пролива. Тегеран отрицает это.