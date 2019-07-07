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Иран пригрозил "третьим этапом" отказа от СВПД

Иран пригрозил "третьим этапом" отказа от СВПД
13:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Иран через 60 дней вновь откажется от части обязательств по СВПД, если европейские страны не решат спорные проблемы.

Иран через 60 дней перейдет к третьей фазе снижения обязательств по СВПД, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки, заявил в воскресенье замглавы иранского МИД Аббас Арагчи.

"Европейцы не смогли выполнить свою часть обязательств. Они пытаются найти решение этой проблемы, и контакты по этому вопросу продолжатся. Если они не принесут успеха, то через 60 дней мы перейдем к третьему этапу", - сказал он на пресс-конференции, которую транслирует иранское телевидение.

Арагчи отметил, что на данный момент европейский механизм INSTEX не позволяет Европе выполнять экономическую часть своих обязательств. Однако сам факт существования этого платежного механизма, призванного позволить компаниям действовать в обход санкций США, дипломат назвал "политически значимым фактором".

Лидеры Ирана и Франции договорились обсудить ядерную проблему

Напомним, иранская сторона в воскресенье объявила, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%,

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Все по теме:

США, Иран, МИД Ирана, Аббас Арагчи, Ядерная сделка, СВПД.
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