В Ираке предупредили о акциях протеста

Новости мира: Координатор Халил ан-Наджи анонсировал акции протеста в Ираке.

На митинги и демонстрации с социальными требованиями к правительству могут выйти миллионы иракцев.

Об этом сообщает Анадолу.

“На 19 июля в Ираке намечены массовые акции протеста. Об этом сообщил их координатор Халил ан-Наджи. По его словам, мирные акции пройдут одновременно в 14 провинциях страны”, - говорится в сообщении. Всего в Ираке 18 провинций.

По словам ан-Наджи, народ требует от правительства решить проблемы, связанные со сферой услуг, безработицей и коррупцией.

Если требования протестующих не будут выполнены, акции будут продолжены, подчеркнул координатор. Он также предположил, что в протестах примут участие миллионы иракцев.