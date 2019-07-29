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Иран может возобновить работу ядерного реактора в городе Арак

Иран может возобновить работу ядерного реактора в городе Арак
05:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: В Иране могут возобновить деятельность ядерного реактора на тяжелой воде в городе Арак..

Председатель Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Тегеран планирует возобновить деятельность ядерного реактора на тяжелой воде в городе Арак. Это, в свою очередь, противоречит ядерной сделке 2015 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Тяжелая вода может быть использована для производства плутония, из которого могут производить ядерное оружие.

Согласно договоренностям 2015 года, Тегеран соглашался существенно ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление санкций. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел свою страну из соглашения и объявил о восстановлении санкций.

В ответ 7 июля Иран объявил, что усиливает обогащения урана за пределами лимита, предусмотренного соглашением (т.е. выше 3,67%).

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До заключения соглашения 2015 году Иран произвел 20-процентный уран, необходимый для топлива реактора в Тегеране, а уровень обогащения для его южной АЭС в Бушере составил 5%. Для производства ядерных вооружений необходим уран, обогащенный до 80-90%.

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Все по теме:

Иран, Тегеран, Али Акбар Салехи, Дональд Трамп, Организация атомной энергии.
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