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Иран собирается полностью избавиться от зависимости от нефтяных поступлений

Иран собирается полностью избавиться от зависимости от нефтяных поступлений
20:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Тегеран планирует избавиться от нефтяной зависимости.

Официальный Тегеран намерен полностью избавиться от прямой зависимости бюджета от нефтяных поступлений.

Об этом заявил председатель Организации бюджетного планирования страны Мохаммад Багер Нобахт, сообщает агентство MEHR.

"Учитывая сложные времена санкционного давления, мы теряем значительное количество бюджетных ресурсов; поэтому необходимо убедиться, что реформы структуры бюджета для следующего года смогут свести прямую зависимость от нефтяных доходов к нулю", - заявил Нобахт.

Чиновник также добавил, что Иран даже при обычных условиях без введения санкций должен снизить зависимость от нефтяных доходов.

"Впервые мы сделали важный шаг в направлении реформирования бюджетной структуры страны", - подчеркнул Нобахт.

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Как известно, напряженность в отношениях между Ираном и США растет с тех пор, как президент Трамп в одностороннем порядке вывел США из ядерного соглашения в мае 2018 г. и начал вводить санкции в рамках кампании "максимального давления" на Тегеран.

На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. В понедельник, 5 августа, глава иранского МИДа подтвердил информацию о том, что он отклонил предложение встретиться с Трампом в Белом доме в прошлом месяце, несмотря на угрозу введения санкций.

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Все по теме:

США, Иран, Нефть, Мохаммад Багер Нобахт.
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