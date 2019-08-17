Авиаудары в Сирии: более двух десятков человек погибло

Новости мира:Среди погибших в удерживаемой повстанцами части города было 11 детей.

В результате авиаударов за последние два дня погибли более двух десятков мирных жителей, в том числе 11 детей, в удерживаемой повстанцами северо-западной части Сирии в ходе эскалации наступления, поддерживаемого Россией. Об этом со ссылкой на наблюдателей и местных активистов сообщает Reuters, передает УНН.

В субботу утром в результате авиаудара в селе Дейр погибли семь человек, в основном дети, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

В пятницу в результате авиаударов в селе Аль-Хаас в провинции Идлиб погибли 13 человек. По данным местных активистов и обсерватории, среди погибших были беременная женщина и ее нерожденный ребенок.

Директор обсерватории Рами Абдулрахман сообщил, что целью правительства, по-видимому, было заставить гражданских лиц бежать из районов, которые остались относительно целыми в результате военной эскалации, которая началась в конце апреля. "Они бомбят города и их окраины, чтобы заставить людей бежать", - сказал он.

Напомним, в Сирии сбили самолет сил Асада.