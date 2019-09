В Иране мужчина женился на 9-летней девочке (Видео)

В Иране журналисты обратили внимание на видео шокирующей свадебной церемонии: 28-летний мужчина женился на 9-летней девочке. Когда видео стало вирусным, власти под давлением общества дали команду аннулировать брак.

Об этом в Twitter сообщил журналист Бабак Тагваи.

Согласно его публикациям, "женихом" выступил член полувоенного формирования "Басидж", которое входит в структуру "Корпуса стражей исламской революции".Мужчина сначала заявил, что это "временный брак", а также угрожал журналистам, которые обвинили его в педофилии.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) September 2, 2019