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Крах "ядерной сделки": Глава МАГАТЭ приехал в Иран

Крах "ядерной сделки": Глава МАГАТЭ приехал в Иран
22:29 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Глава МАГАТЭ ведет переговоры с иранскими властями после заявлений о нарушении ядерной сделки.

Исполняющий обязанности главы Международного агентства по атомной энергии Корнел Ферута 8 сентября посетил Тегеран, чтобы встретиться с представителями власти Ирана после заявлений об уходе от ядерной сделки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В частности он провел встречу с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зариф, а также главой Организации атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

В переговорах Ферута подчеркнул необходимость "полного и своевременного согласования действий" Ирана с ядерными соглашениями ООН, говорится в заявлении МАГАТЭ.

Также Агентство заявило, что его инспекторы готовы проверить, насколько Иран выполняет свои обязательства.

"Инспекторы Агентства находятся в Иране и сообщат о любой текущей деятельности в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене", — заявил пресс-секретарь учреждения Фредрик Дахла.

Иран обвиняет ЕС в не выполнении ядерного договора

Накануне представитель Организации атомной энергии Ирана Бегруз Камальванди сообщил о "третьем шаге" нарушения ядерной соглашения 2015 года. Он состоит в запуске улучшенных центрифуг для обогащения урана.

Соглашение 2015 ограничила ядерную программу Ирана. Среди подписантов Общего всеобъемлющего плана действий — США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

Иран не намерен мириться с санкциями США и увеличил добычу урана

В 2018 году президент США Дональд Трамп 2018 году вывел Вашингтон из соглашения, обвинив Иран в ее нарушениях. С тех пор он наложил на Тегеран уже несколько пакетов санкций США и грозит новыми ограничениями.

В ответ Иран требует от других участников сделки защитить Тегеран от американских санкций и, заявляя об их бездействие, начал демонстративно нарушать некоторые пункты соглашения. Зато страны-участницы предупредили Иран, что он должен вернуться к исполнению своих обязательств.

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Иран, МАГАТЭ, Али Акбар Салехи, Джавад Зариф, СВПД, Фредрик Дахла.
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