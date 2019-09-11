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"Железный купол": Израиль нанес 15 авиаударов по сектору Газа в ответ на две ракеты

"Железный купол": Израиль нанес 15 авиаударов по сектору Газа в ответ на две ракеты
08:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Израиль нанес массированные удары по сектору Газа.

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения "Хамас" в секторе Газа через несколько часов после того, как в сторону Израиля были выпущены две ракеты.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю сегодня вечером",— говорится в сообщении.

Удары были нанесены по заводу по производству оружия, по военно-морскому комплексу и тоннелям, используемым членами "Хамаса".

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Вечером 10 сентября израильская система ПРО "Железный купол" перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа.

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Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Самолеты, Ракета, ЦАХАЛ.
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