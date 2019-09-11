"Железный купол": Израиль нанес 15 авиаударов по сектору Газа в ответ на две ракеты

Новости мира:Израиль нанес массированные удары по сектору Газа.

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения "Хамас" в секторе Газа через несколько часов после того, как в сторону Израиля были выпущены две ракеты.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю сегодня вечером",— говорится в сообщении.

Our fighter jets struck 15 terror targets in #Gaza in response to the rockets fired at #Israel earlier tonight. Our targets included:

A weapons manufacturing site

A Hamas terror tunnel We hold Hamas accountable. — Israel Defense Forces (@IDF) 11 сентября 2019 г.

Удары были нанесены по заводу по производству оружия, по военно-морскому комплексу и тоннелям, используемым членами "Хамаса".

Вечером 10 сентября израильская система ПРО "Железный купол" перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа.