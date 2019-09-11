"Железный купол": Израиль нанес 15 авиаударов по сектору Газа в ответ на две ракеты

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения "Хамас" в секторе Газа через несколько часов после того, как в сторону Израиля были выпущены две ракеты.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю сегодня вечером",— говорится в сообщении.
Our fighter jets struck 15 terror targets in #Gaza in response to the rockets fired at #Israel earlier tonight.
Our targets included:
A weapons manufacturing site
A Hamas terror tunnel
We hold Hamas accountable.
— Israel Defense Forces (@IDF) 11 сентября 2019 г.
Удары были нанесены по заводу по производству оружия, по военно-морскому комплексу и тоннелям, используемым членами "Хамаса".
Вечером 10 сентября израильская система ПРО "Железный купол" перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа.