"Железный купол": Израиль нанес 15 авиаударов по сектору Газа в ответ на две ракеты

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения "Хамас" в секторе Газа через несколько часов после того, как в сторону Израиля были выпущены две ракеты.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю сегодня вечером",— говорится в сообщении.

Our fighter jets struck 15 terror targets in #Gaza in response to the rockets fired at #Israel earlier tonight.

Our targets included:

A weapons manufacturing site

A Hamas terror tunnel

We hold Hamas accountable.

— Israel Defense Forces (@IDF) 11 сентября 2019 г.