Атака беспилотников в Саудовской Аравии: В ЕС говорят об угрозе региональной безопасности

Европейский союз заявил, что нападение беспилотников на нефтяные мощности в Саудовской Аравии представляет угрозу для безопасности региона.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по внешнеполитическим вопросам, обнародованном в воскресенье, 15 сентября.
"Вчерашнее нападение беспилотников на два нефтяных объекты ARAMCO в Саудовской Аравии составляет реальную угрозу региональной безопасности. В то время как напряженность в регионе нарастает, эта атака подрывает текущую работу по деэскалации и диалогу", - сказано в заявлении.
"Европейский союз повторяет свой призыв к максимальной сдержанности и деэскалации", - говорится в заявлении.
Два объекта нефтяной компании Saudi Aramco атаковали беспилотники. Дроны со взрывчаткой атаковали объекты ночью 14 сентября.
Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.
США обвинили Иран в причастности к атаке, Тегеран обвинения отверг.
Тегеран оказывает военную поддержку хуситам в противостоянии в Йемене.
Как пишет Bloomberg, нынешняя атака на нефтяные месторождения Саудовской Аравии стала крупнейшей за последние 10 лет.