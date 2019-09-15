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Атака беспилотников в Саудовской Аравии: В ЕС говорят об угрозе региональной безопасности

Атака беспилотников в Саудовской Аравии: В ЕС говорят об угрозе региональной безопасности
18:38 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:ЕС заявил об угрозе региональной безопасности после нападения в Саудовской Аравии.

Европейский союз заявил, что нападение беспилотников на нефтяные мощности в Саудовской Аравии представляет угрозу для безопасности региона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по внешнеполитическим вопросам, обнародованном в воскресенье, 15 сентября.

"Вчерашнее нападение беспилотников на два нефтяных объекты ARAMCO в Саудовской Аравии составляет реальную угрозу региональной безопасности. В то время как напряженность в регионе нарастает, эта атака подрывает текущую работу по деэскалации и диалогу", - сказано в заявлении.

"Европейский союз повторяет свой призыв к максимальной сдержанности и деэскалации", - говорится в заявлении.

Два объекта нефтяной компании Saudi Aramco атаковали беспилотники. Дроны со взрывчаткой атаковали объекты ночью 14 сентября.

Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.

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США обвинили Иран в причастности к атаке, Тегеран обвинения отверг.

Тегеран оказывает военную поддержку хуситам в противостоянии в Йемене.

Как пишет Bloomberg, нынешняя атака на нефтяные месторождения Саудовской Аравии стала крупнейшей за последние 10 лет.

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ЕС, Нефть, Саудовская Аравия, БПЛА, Атака.
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