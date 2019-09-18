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Саудовская Аравия присоединилась к международной коалиции для защиты судоходства

Саудовская Аравия присоединилась к международной коалиции для защиты судоходства
08:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:К коалиции уже присоединились Австралия, Бахрейн и Великобритания.

Саудовская Аравия после нападения на ее нефтяные объекты присоединяется к возглавляемой США коалиции для обеспечения безопасности морских путей Ближнего Востока, сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на источник в Минобороны страны.

"Присоединение Королевства к этому международному альянсу осуществляется в поддержку региональных и международных усилий по сдерживанию и противодействию угрозам морскому судоходству и глобальной торговле в целях обеспечения глобальной энергетической безопасности и непрерывного притока энергоресурсов в мировую экономику и содействия поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в сообщении агентства.

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Отмечается, что зона действия международной системы морской безопасности охватывает Ормузский, Баб-эль-Мандебский проливы, Оманский и Персидский заливы.

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США сформировали коалицию после нападений на нефтяные танкеры, в которых американские чиновники обвиняют Иран, а также после задержания Тегераном британского танкера Stena Impero Ормузском проливе.

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США, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Минобороны Саудовской Аравии.
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