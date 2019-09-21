У города Карбала в Ираке прогремел смертельный взрыв

Новости мира:Очередной взрыв в Ираке унес множество жизней мирных жителей.

В результате подрыва автомобиля на въезде в святого для мусульман-шиитов город Карбала в Ираке, погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает Xinhua.

"Взрыв в микроавтобусе самодельного устройства вблизи главного пропускного пункта в Карбали привел к гибели 12 человек и ранении еще пяти", - пишет Xinhua.

Сейчас вокруг места инцидента установлен безопасный рубеж, продолжается расследование.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако по большей части подобные взрывы организуют суннитские экстремисты с ИГИЛ. Своими целями они выбирают членов служб безопасности и толпы, а также мусульман-шиитов, которые совершают духовные практики в Ираке.

Напомним: Карбала находится в сотне километров к югу от Багдада. В городе расположены две мечети, в которых ежегодно посещают миллионы паломников.