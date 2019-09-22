В Иране прокомментировали направление американских войск в Саудовскую Аравию

Новости мира:"Будьте осторожны": Иран ответил на направление войск США на территорию Саудовской Аравии.

Иран после направления американских войск в Саудовскую Аравию пригрозил масштабными ответными атаками в случае нападения на свою территорию.

"Будьте осторожны, агрессия в определенных границах может превратиться в безграничную", - заявил в субботу, 21 сентября, начальник Революционной гвардии Хоссейн Салами, добавив, что любой нападающий "будет уничтожен", передает DW.com.

США по запросу Эр-Рияда ввели в страну войска после нападения на саудовские нефтяные объекты. В нападениях, совершенных при помощи беспилотников, США и Саудовская Аравия обвиняют Иран. В Тегеране отрицают причастность к нападениям. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в попытке использовать последние санкции для ограничения доступа населения к лекарствам и продуктам питания.

"Это опасно и недопустимо", – заявил Зариф, чьи слова приводит Reuters.

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что введет санкции в отношении Центрального банка Ирана. Согласно сообщениям некоторых СМИ, в пятницу были также совершены целенаправленные атаки на серверы в иранском сегменте интернета. Организация NetBlocks сообщила о сбоях некоторых иранских интернет-сервисов. Причина сбоев пока остается невыясненной. От хакерских атак пострадала в том числе государственная нефтяная компания NIOC.