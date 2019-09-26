Аббас: ООН должна взять на себя ответственность за "прекращение израильской агрессии"

Новости мира:Палестина пригрозила в ООН разрывом договоренностей с Израилем.

Палестина разорвет все договоренности с Израилем в случае реализации им намерений по распространению суверенитета на Западный берег реки Иордан.

Об этом заявил в четверг, 26 сентября, президент Палестины Махмуд Аббас, выступая на общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"За неделю до недавних выборов в Израиле премьер-министр Нетаньяху выступил с высокомерным заявлением, что после победы на выборах будет применяться суверенитет Израиля по отношению к долине реки Иордан, северу Мертвого моря и израильским колониальным поселениям. Несмотря на то, что все эти районы - это оккупированная палестинская территория. Мы полностью и целиком отвергаем такие незаконные заявления. Если правительство Израиля продолжит воплощать этот план, то наш ответ будет следующим: все подписанные соглашения с правительством оккупации (Израилем - ред.) и все соответствующие договоренности будут приостановлены и не будут выполняться нами", - заявил он.

При этом Аббас заверил, что Палестина остается приверженной международному праву и борьбе с терроризмом.

По его словам, международное сообщество должно взять на себя ответственность за "прекращение израильской агрессии" и заставить Израиль исполнять резолюции ООН. Кроме того, Аббас призвал к тому, чтобы предоставить Палестине полноправное членство в ООН.

Наряду с этим, палестинский лидер раскритиковал политику США, касающуюся палестинского вопроса, обвинив Вашингтон в поддержке "израильской агрессии". Он также заявил, что палестинская сторона отвергает так называемый "американский план" по мирному урегулированию, добавив, что эти переговоры и их результат не должны навязываться одной стороной.