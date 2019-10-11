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В Иране заявили, что пожар на нефтяном танкере произошел в результате ракетной атаки

В Иране заявили, что пожар на нефтяном танкере произошел в результате ракетной атаки
11:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Тегеране считают, что причиной пожара на танкере стал ракетный обстрел у побережья Саудовской Аравии.

В Тегеране считают, что причиной взрыва на борту иранского танкера в Красном море был ракетный обстрел.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на местных чиновников.

"В пятницу две ракеты попали в иранский танкер, который направлялся через Красное море у побережья Саудовской Аравии", - заявляют представители иранских властей.

Саудовские чиновники не прокомментировали ситуацию.

Ранее стало известно, что на иранском танкере в Красном море, недалеко от саудовского портового города Джидда, прогремел взрыв. В результате были повреждены два резервуара на борту судна, что стало причиной утечки нефти.

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Инцидент произошел на фоне обвинений США в адрес Ирана относительно атак на нефтяные танкеры возле Ормузского пролива.

Нападение на иранский танкер может привести к еще большей напряженности в отношениях между Ираном и США, обострившихся после того, как президент Дональд Трамп вывел Америку из иранской ядерной сделки и ввел санкции, которые в настоящее время разрушают экономику Ирана.

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Иран, Танкер, Красное море, Нефтяной танкер.
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