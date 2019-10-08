В университете в Афганистане взорвали бомбу: много раненных (Видео)

В результате взрыва бомбы в одном из факультетов Университета Газне в Афганистане получили ранения 19 человек.
Бомба была заложена в одной из аудиторий педагогического факультета вуза. Взрыв произошел в ходе занятий, ранения получили 19 человек.
Раненые доставлены в больницу.
Footage from the site of blast inside #Ghazni University that wounded at least 23 students -- 18 young women and 5 young men. #Afghanistan pic.twitter.com/jhqiyvHAHI
— TOLOnews (@TOLOnews) October 8, 2019
В больнице провинции Газне сообщили, что состояние трех раненых тяжелое.
Ни одна организация не взяла ответственность за теракт.