В университете в Афганистане взорвали бомбу: много раненных (Видео)

В результате взрыва бомбы в одном из факультетов Университета Газне в Афганистане получили ранения 19 человек.

Бомба была заложена в одной из аудиторий педагогического факультета вуза. Взрыв произошел в ходе занятий, ранения получили 19 человек.

Раненые доставлены в больницу.

Footage from the site of blast inside #Ghazni University that wounded at least 23 students -- 18 young women and 5 young men. #Afghanistan pic.twitter.com/jhqiyvHAHI

