В Саудовской Аравии неправильно сыграли гимн России

Новости мира:Президент РФ Владимир Путин в процессе своего официального визита в Саудовской Аравии стал свидетелем как оркестр неправильно исполнил гимн России.

Во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в королевском дворце Сальмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда его попытался почтить оркестр Эр-Рияд. Но что-то пошло не так, и исполнение главной российской композиции оркестру не удалось.

Путин при этом никак не отреагировал.

Ранее,президент России Владимир Путин заявил, что читает публикации Президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца pic.twitter.com/nEjJqWtkxI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

Отметим, подобное случается не впервые. В 2015 году в Египте Путина так же встречали плохо выполненным гимном.