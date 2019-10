Крупнейший НПЗ Ирана объяло пламенем (Видео)

На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Иране произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

"На крупнейшем в Иране нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан произошел крупный пожар", — сказано в сообщении.

Сообщается, что пожар произошел из-за утечки топлива на 55-ом блоке нефтеперерабатывающего завода. Пожар локализировали, жертв среди персонала нет.

The fire in #Abadan's oil refinery is completely put down but there is still risk of cyber attacks. pic.twitter.com/O9OJHyyQdV

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 20, 2019