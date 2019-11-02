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В сирийском городе на границе с Турцией прогремел взрыв: много погибших и раненных

В сирийском городе на границе с Турцией прогремел взрыв: много погибших и раненных
20:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На контролируемой Турцией территории Сирии взорвалось авто.

В результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль на севере Сирии, на территории, которую контролирует Турция, погибли не менее 13 человек.

Об этом сообщает BBC.

"По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва бомбы в автомобиле в сирийском пограничном городе Таль Абяд", - сообщила турецкая администрация. Министерство обороны Турции заявил, что как минимум 20 других человек были ранены в результате взрыва.

В Афганистане взрыв унес жизни девяти школьников

Турецкие войска и поддерживаемые Турцией повстанцы в прошлом месяце взяли под контроль Тал Абяд и другие приграничные города, после того как американские войска оттуда вышли.

По данным мониторинговой группы Human Rights Watch, базирующейся в Великобритании, среди погибших в результате взрыва были протурецкие бойцы и гражданское население.

Human Rights Watch заявила, что в результате взрыва пострадали более 30 человек. Министерство обороны Турции обвинило YPG в совершении атаки.

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Сирия, Взрыв, Тал Абяд.
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