В сирийском городе на границе с Турцией прогремел взрыв: много погибших и раненных

В результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль на севере Сирии, на территории, которую контролирует Турция, погибли не менее 13 человек.

Об этом сообщает BBC.

"По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва бомбы в автомобиле в сирийском пограничном городе Таль Абяд", - сообщила турецкая администрация. Министерство обороны Турции заявил, что как минимум 20 других человек были ранены в результате взрыва.

A car bomb has reportedly exploded in the market of Tell Abyad (تل ابيض), #Raqqa

Filmed from here: (https://t.co/ibxmelRsMj)

Approximate location of explosion: (https://t.co/MGlScAi1Ch) pic.twitter.com/0Lbcn6Epss

— John Marquee (@john_marquee) November 2, 2019