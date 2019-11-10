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Иран отказывается от еще одного обязательства "ядерной сделки"

Иран отказывается от еще одного обязательства "ядерной сделки"
22:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Иран увеличил обогащение урана до 5%.

Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), обязывающие Тегеран не обогащать более 3,67%.

Об этом информирует DW.

"В соответствии с нашими потребностями и предписаниями мы сейчас производим (уран - ред.) на уровне пяти процентов", - отметил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванды.

США призывают Иран не препятствовать работе инспекторов МАГАТЭ

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что СВПД может развалиться еще до президентских выборов в США 3 ноября 2020 года.

"Если Ирану после очередного этапа переговоров с МАГАТЭ придется обращаться к главе VII Устава ООН, то Тегеран вынужден будет пересмотреть свою ядерную доктрину ", - предупредил Аракчи.

Будет ли у Ирана ядерное оружие? Страна готова выйти из еще одного договора

Как сообщалось ранее, в мае 2018 года США вышли из ядерного соглашения 2015 года с Ираном. В ответ Тегеран отказался от выполнения некоторых пунктов соглашения.

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Иран, Уран, Ядерная сделка, СВПД.
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