Иран отказывается от еще одного обязательства "ядерной сделки"

Новости мира:Иран увеличил обогащение урана до 5%.

Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), обязывающие Тегеран не обогащать более 3,67%.

Об этом информирует DW.

"В соответствии с нашими потребностями и предписаниями мы сейчас производим (уран - ред.) на уровне пяти процентов", - отметил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванды.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что СВПД может развалиться еще до президентских выборов в США 3 ноября 2020 года.

"Если Ирану после очередного этапа переговоров с МАГАТЭ придется обращаться к главе VII Устава ООН, то Тегеран вынужден будет пересмотреть свою ядерную доктрину ", - предупредил Аракчи.

Как сообщалось ранее, в мае 2018 года США вышли из ядерного соглашения 2015 года с Ираном. В ответ Тегеран отказался от выполнения некоторых пунктов соглашения.