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Россия продолжает бомбить Идлиб: есть погибшие среди мирных граждан

Россия продолжает бомбить Идлиб: есть погибшие среди мирных граждан
18:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В результате авиаудара России по Идлибу погибли девять гражданских.

В результате авиаудара ВВС РФ в населенных пунктах провинции Идлиб погибли 9 мирных жителей, 10 гражданских получили ранения.

Об этом сообщает информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на местные источники.

"В результате ударов, осуществленных ВВС РФ сегодня утром по населенным пунктам Серакиб, где погибли 4, и Мелладже, где погибло 5, - всего 9 гражданских, еще 10 получили ранения", - говорится в сообщении.

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Также были осуществлены авиаудары по другим населенным пунктам провинции Идлиб, в частности Урейнибе, Фатире, Бсакла.

Как сообщалось, вчера в Сирии недалеко от границы с Турцией был взорван автомобиль, погибли по меньшей мере десять человек

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Сирия, Россия, Идлиб, Авиаудар.
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