Теракт на севере Сирии: десятки погибших и раненых (Видео)

В результате теракта в районе Эль-Баб на севере Сирии, по предварительным данным, погибли 18 человек.

На одной из автостоянок взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, сообщает агентство Анадолу.

В результате, по предварительным данным, погибли 18 и ранения получило по меньшей мере 30 мирных жителей. Вместе с тем есть вероятность увеличения числа погибших.

The first moments of a car bomb explosion in the center of Al-Bab city in the Northern countryside of Aleppo 12 were killed and dozens of injuries as a preliminary result just before #Syria

