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Безопасность Персидского залива: ОАЭ согласны принять штаб-квартиру европейской миссии

Безопасность Персидского залива: ОАЭ согласны принять штаб-квартиру европейской миссии
16:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Штаб-квартира европейской миссии по обеспечению безопасности Персидского залива разместится в Абу-Даби.

Военно-морская база Франции в Абу-Даби (ОАЭ) примет у себя штаб-квартиру создаваемой европейской миссии по обеспечению безопасности навигации в акватории Персидского залива, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Этим утром мы приняли официальное решение, что командование (миссии - Ред.) будет размещаться на территории ОАЭ", - приводят западные СМИ ее слова, сказанные журналистам на этой базе в Абу-Даби.

По ее словам, в штаб-квартире будут работать примерно десяток представителей стран, которые примут участие в коалиции. Также министр поблагодарила ОАЭ за поддержку данной европейской инициативы.

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При этом Парли упомянула о еще одной коалиции, создаваемой США также для обеспечения безопасности Персидского залива. Она заявила, что обе коалиции будут координировать свои действия в этом районе мира.

Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США планирует в ноябре начать патрулирование Персидского залива. Поводом для этого стало задержание Ираном 19 июля танкера Stena Impero. После этого США призвали другие страны объединиться для защиты судов. К коалиции присоединилась Великобритания и ряд других стран.

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В свою очередь идея европейской миссии была впервые озвучена в июле, причем основным участником миссии выступает Франция. В то же время, напоминают СМИ, некоторые европейские страны высказывали опасения, что другая коалиция - под эгидой США - лишь усилит напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана.

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ОАЭ, Франция, Иран, Абу-Даби, Персидский залив, Флоранс Парли.
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