16 демонстрантов погибли при стрельбе в столице Ирака

Новости мира:В результате стрельбы в Багдаде погибли 16 человек и 47 участников протестов получили ранения.

В столице Ирака Багдаде неизвестный напали на демонстрантов, в результате чего 16 человек погибли и еще 47 получили ранения. Об этом сообщили в полиции Ирака, передает местное издание Xinhuanet.

В полиции говорят, что неизвестные подъехали к площади Халяни в центре города и открыли огонь по демонстрантам.

В результате пришествия, погибли 16 человек, 47 пострадали. В полиции так же заявили, что убегая с места преступления, нападающие подожгли одно из прилегающих зданий.

Напомним, что с октября в Ираке продолжаются протесты против коррупции, ухудшение уровня жизни и высокого уровня безработицы.

Кроме этого, парламент Ирака в воскресенье, 1 декабря, поддержал отставку премьер-министра страны Аделя Абдула Махди.