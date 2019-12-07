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16 демонстрантов погибли при стрельбе в столице Ирака

16 демонстрантов погибли при стрельбе в столице Ирака
10:07 Сегодня Телеграф

Новости мира:В результате стрельбы в Багдаде погибли 16 человек и 47 участников протестов получили ранения.

В столице Ирака Багдаде неизвестный напали на демонстрантов, в результате чего 16 человек погибли и еще 47 получили ранения. Об этом сообщили в полиции Ирака, передает местное издание Xinhuanet.

В полиции говорят, что неизвестные подъехали к площади Халяни в центре города и открыли огонь по демонстрантам. 

В результате пришествия, погибли 16 человек, 47 пострадали. В полиции так же заявили, что убегая с места преступления, нападающие подожгли одно из прилегающих зданий. 

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Напомним, что с октября в Ираке продолжаются протесты против коррупции, ухудшение уровня жизни и высокого уровня безработицы. 

Кроме этого, парламент Ирака в воскресенье, 1 декабря, поддержал отставку премьер-министра страны Аделя Абдула Махди.

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Ирак, Багдад, Протесты в Ираке.
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