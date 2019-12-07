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"Конфликт невозможно урегулировать военным путем": войска Судана покидают Йемен

"Конфликт невозможно урегулировать военным путем": войска Судана покидают Йемен
16:55 Сегодня Телеграф Анадолу Фото: Твиттер

Новости мира:Входящий в арабскую коалицию Судан объявил о выводе всех своих войск из Йемена.

Судан отзовет из Йемена свой воинский контингент, входящий в состав арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, борющейся с повстанцами из движения "Ансаруллах" (хуситы). Об этом заявил премьер-министр Судана Абдулла Хамдук на конференции в США.

Премьер посетил с визитом США, чтобы обсудить вопрос исключения Судана из списка стран-спонсоров международного терроризма.

Глава правительства назвал отправку суданских военных в Йемен "наследием прежнего режима".

"Конфликт в Йемене невозможно урегулировать военным путем. Проблема должна быть урегулирована политическими средствами", - сказал Хамдук.

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По его словам, Судан окажет поддержку йеменским братьям в решении их проблемы.

"В Йемене остается около пяти тысяч суданских военных. Этот контингент непременно будет выведен из Йемена", - сказал Хамдук.

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В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади. С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.

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Судан, Саудовская Аравия, Йемен, Хуситы.
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