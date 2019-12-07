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Переговоры возобновились: представители США и Талибана прибыли в Катар

Переговоры возобновились: представители США и Талибана прибыли в Катар
22:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Представители США и талибов ведут переговоры в Дохе.

Представители США в субботу возобновили в Катаре переговоры с афганскими талибами, сообщил афганский телеканал "Толо" со ссылкой на американские источники.

"США сегодня вернулись к переговорам в Дохе. Обсуждение сфокусировано на снижении уровня насилия, что привело бы к межафганским переговорам и объявлению о прекращении огня", - рассказали собеседники телеканала.

Представитель талибов в Катаре Сухейль Шахин со своей стороны подтвердил возобновление переговоров с представителями США.

"Группа Исламского Эмирата ("Талибан" - Ред.), возглавляемая муллой Барадаром Ахундом, начала переговоры с американской переговорной группой. Были обсуждены вопросы подписания соглашения и связанные с этим темы. Переговоры продолжатся завтра", - написал Шахин в твиттере в субботу.

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Он также сообщил, что к переговорам со стороны талибов присоединился освобожденный в ноябре из заключения в Афганистане Анас Хаккани, сын основателя террористической группировки "Сеть Хаккани" Джалалуддина Хаккани.

Как сообщалось, переговорам в Дохе предшествовал двухдневный визит специального представителя США по Афганистану Залмая Халилзада в Кабул, где он провел встречи с представителями высшего руководства и влиятельными политиками, в том числе и с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем.

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Переговоры между США и афганским движением "Талибан" были прекращены в сентябре по инициативе американского президента Дональда Трампа после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других афганских городов, жертвами которых стали и американские военные.

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США, Афганистан, Катар, Талибан.
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