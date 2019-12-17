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В Афганистане автобус подорвался на мине, погибли 10 человек

В Афганистане автобус подорвался на мине, погибли 10 человек
09:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:10 человек стали жертвами взрыва придорожного фугаса на востоке Афганистан.

Микроавтобус с пассажирами подорвался на дорожной мине в восточной афганской провинции Хост, погибли 10 мирных жителей, сообщил начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими во вторник в своем твиттере.

По его данным, инцидент произошел в местечке Бахана уезда Алишер, среди погибших - три женщины и двое детей. Рахими возложил ответственность за произошедшее на террористическую организацию "Талибан".

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По словам официальных лиц, бомба была заложена для афганских сил безопасности, поскольку она взорвалась примерно в 300 метрах от военной базы.

Никто пока не взял ответственности за нападение, но чиновники обвиняют талибов.

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Афганистан, Взрыв, Жертвы, Мина.
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