В Пакистане преподавателя приговорили к смертной казни "за богохульство"

Новости мира:Пакистанского преподавателя Джунаида Хафиза приговорили к смерти за "унизительные комментарии" о пророке Мухаммеде.

33-летнему университетскому преподавателю Джунаиду Хафизу суд города Мултан вынес смертный приговор за комментарии в отношении пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает DW.

“Суд в пакистанском городе Мултан в субботу, 21 декабря, приговорил преподавателя Джунаида Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве. Другим приговором Хафиз приговорен к пожизненному заключению и денежному штрафу на сумму 500 тысяч пакистанских рупий (около 3 тысяч евро в пересчете)”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Хафиза арестовали в марте 2013 года за "унизительные комментарии" о пророке Мухаммеде, которые преподаватель якобы публиковал в Facebook. С 2014 года его содержат в одиночной камере.

В октябре этого года организация Amnesty International пыталась добиться отмены обвинений против Хафиза, но безрезультатно.

Закон о богохульстве в Пакистане (где большинство населения составляют мусульмане) наказывает за презрительные высказывания об исламе или пророке Мухаммеде, поясняет DW.

По оценке экспертов американской Комиссии по вопросам международной религиозной свободы, сейчас в Пакистане в камерах смертников находятся около 40 человек, осужденных по этому закону.