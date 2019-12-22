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В Пакистане преподавателя приговорили к смертной казни "за богохульство"

В Пакистане преподавателя приговорили к смертной казни "за богохульство"
01:46 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Пакистанского преподавателя Джунаида Хафиза приговорили к смерти за "унизительные комментарии" о пророке Мухаммеде.

33-летнему университетскому преподавателю Джунаиду Хафизу суд города Мултан вынес смертный приговор за комментарии в отношении пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает DW.

“Суд в пакистанском городе Мултан в субботу, 21 декабря, приговорил преподавателя Джунаида Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве. Другим приговором Хафиз приговорен к пожизненному заключению и денежному штрафу на сумму 500 тысяч пакистанских рупий (около 3 тысяч евро в пересчете)”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Хафиза арестовали в марте 2013 года за "унизительные комментарии" о пророке Мухаммеде, которые преподаватель якобы публиковал в Facebook. С 2014 года его содержат в одиночной камере.

В октябре этого года организация Amnesty International пыталась добиться отмены обвинений против Хафиза, но безрезультатно.

Закон о богохульстве в Пакистане (где большинство населения составляют мусульмане) наказывает за презрительные высказывания об исламе или пророке Мухаммеде, поясняет DW.

По оценке экспертов американской Комиссии по вопросам международной религиозной свободы, сейчас в Пакистане в камерах смертников находятся около 40 человек, осужденных по этому закону.

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Пакистан, Смертная казнь, Преподаватель, Джунаид Хафиз.
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