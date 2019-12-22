Протесты в Ираке: тысячи людей блокируют ключевые дороги в столицу

Новости мира:Протестующие в Ираке перекрывают автодороги, требуя назначения независимого премьера.

Протестующие в нескольких южных городах Ирака перекрыли ключевые автодороги, ведущие в Багдад, призывая положить конец правлению действующей политической элиты в стране.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Тысячи протестующих заблокировали автодороги и общественные здания на юге Ирака, требуя назначения независимого премьер-министра на фоне истечения срока для его назначения", - говорится в сообщении.

В частности протестующие в городах Эль-Дивания и Басра объявили всеобщую забастовку. В Насирии они перекрыли мосты и несколько дорог, все общественные здания в городе закрыты.

В воскресенье завершается дважды перенесенный президентом Бархамом Салихом последний срок, который отведен для парламента, чтобы избрать нового премьер-министра на смену Адель Абдулу Махди, подавшего заявление об отставке в прошлом месяце.

Как сообщалось ранее, антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября. Они стали самыми масштабными за последние годы. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в сферах образования, медицины, коммунальных услуг. В результате столкновений с силовиками погибли более 400 демонстрантов.