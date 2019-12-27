Возле атомной электростанции в Иране произошло землетрясение

Новости мира:Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано 27 декабря на юге Ирана вблизи Бушерской АЭС.

Геологическая служба США сообщила, что вблизи атомной электростанции Бушер в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 132 км к юго-западу от города Шираз (население около 1,2 млн человек) и в 58 км к востоку от города Бушер, где находится одноименная АЭС. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

В апреле 2013 года в районе этой АЭС произошли два мощных землетрясения силой более 6 баллов. Тогда погибли 37 человек, около 850 пострадали. Было разрушено города Каки (10 тыс. жителей), Хормудж (30 тыс. жителей) и Кенган (20 тыс. жителей). Власти Ирана сообщили, что атомный реактор устоял.

Напомним, неподалеку северного города Ярн в Афганистане произошло сильное землетрясение.