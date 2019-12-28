Протесты в Ираке: за три месяца погибли почти полтысячи протестующих

Новости мира:Правозащитники сообщили о гибели по меньшей мере 490 иракских протестующих.

В результате антиправительственных митингов в Багдаде и южных иракских городах погибло не менее 490 человек.

Об этом заявили в полуофициальной комиссии по правам человека Ирака, сообщает АР.

"В Багдаде и южных городах было убито не менее 490 протестующих за почти три месяца антиправительственных митингов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября. Они стали самыми масштабными в течение последних лет. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в сферах образования, медицины, коммунальных услуг.

Массовые протесты также стали причиной отставки бывшего премьер-министра страны Аделя Абдул-Махди в конце прошлого месяца. Протестующие требуют, чтобы этот пост занял независимый кандидат.