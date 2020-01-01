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Атака на посольство США в Ираке: Иран говорит о "впечатляющей наглости" Штатов

Атака на посольство США в Ираке: Иран говорит о "впечатляющей наглости" Штатов
23:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Иран отрицает свою причастность к нападению на посольство США в Ираке.

Власти Ирана сказали, что за насильственными протестами вокруг посольства США в Ираке стоит Тегеран.

Об этом пишет Arutz Sheva.

"Министерство иностранных дел Ирана во вторник опровергло, что Тегеран имеет отношение к насильственным протестам у посольства США в Ираке", - говорится в сообщении.

Этот комментарий появился после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран организовал нападение на американскую дипломатическую миссию.

"Америка демонстрирует впечатляющую наглость приписывая Ирану протесты иракского народа против жестокого убийства (Вашингтоном) не менее 25 иракцев", - заявил пресс-секретарь МИДа Ирана Аббас Мусави.

"Это не предупреждение, а угроза": Трамп пригрозил Ирану "высокой ценой" за нападение на посольство США в Ираке

Как сообщалось ранее, в Ираке сотни демонстрантов предприняли попытку штурмовать американское посольство. Нападение произошло после авиаударов США по территории Ирака, в результате которых погибли 25 поддерживаемых Ираном боевиков. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство США в Багдаде и призвал власти Ирака защищать американскую дипломатическую миссию.

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США, Иран, Ирак, Протесты.
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