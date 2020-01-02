Антикоррупционные расследования: Нетаньяху просит защиты у парламента

Новости мира:Нетаньяху попросит парламент предоставить ему иммунитет от расследований.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции, сообщил, что он обратится в Кнессет с просьбой предоставить ему иммунитет от преследования по трем делам, инициированных генеральным прокурором страны.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Нетаньяху заявил, что выдвинутые против него обвинения были политически мотивированы, и он имеет право на защиту парламента.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одержал победу на выборах лидера партии "Ликуд". Согласно экзит-полам, за Нетаньяху отдали голоса более 71% членов его партии. Соперник премьера, Гидеон Саар, получил менее 29%

Таким образом, именно Нетаньяху поведёт "Ликуд" на следующие парламентские выборы и в случае победы на них сможет и дальше оставаться во главе правительства.